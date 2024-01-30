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Мужчина в Бежаницком районе ответит в суде за пьяное ДТП с пострадавшим

35-летний мужчина предстанет перед судом в Бежаницком районе за дорожно-транспорте происшествие, в котором пострадал человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

15 октября 2023 года обвиняемый в нетрезвом состоянии ехал на автомобиле Audi-100. На 62 километре дороги Пушкинские Горы – Локня он врезался в припаркованную поперек его полосы автомашину Honda Civic. В результате ДТП пассажир Honda Civic получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ направлено в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.