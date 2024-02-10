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Свидетелей ДТП с участием Mitsubishi и Volkswagen ищут в Пскове

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 17 января около 18.00 на перекрёстке улиц Труда и Белинского, ищут в Пскове.

Фото и видео здесь и далее: «Псков. За рулем»

По одной из версий, водитель автомобиля Mitsubishi, мужчина 1986 года рождения, обгоняя поток с выездом на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, за рулем которого был водитель 1969 года рождения, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

ДТП произошло около 17.55 у дома №35 на улице Труда. По факту ДТП продолжается проверка.