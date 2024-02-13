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Житель Ленобласти пострадал в ДТП в Великолукском районе

Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе 13 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», ДТП произошло в 6:25 на 41-м километре дороги Великие Луки — Усвяты.

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1954 года рождения (житель Ленинградской области), выбрал небезопасную скорость движения и съехал в кювет.

Водитель получил телесные повреждения, его госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.