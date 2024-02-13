АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека погибли в дорожной аварии в Стругокрасненском округе

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Стругокрасненском округе 13 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, около 13.30 на 18 километре дороги Цапелька - Струги-Красные произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-21099 и Renault. В результате ДТП водитель и пассажир 1999 года рождения ВАЗа погибли. Водитель Renault был доставлен в медицинское учреждение.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.