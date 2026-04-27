В Пскове привлекут к ответственности обоих участников ДТП с мотоциклом на Советской. ФОТО

В Пскове привлекут к ответственности обоих участников дорожно-транспортного происшествия с мотоциклом, которое произошло на улице Советской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение случилось 24 апреля в 16.30 на улице Советской у дома 81 (перекресток с улицами Металлистов и Рабочей).

Мужчина 1968 года рождения, управляя автомашиной «Рено Дастер», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу под управлением мужчины 1998 года рождения. Мотоциклист двигался по разнозначной дороге со встречного направления прямо.

Мотоциклист осмотрен медиками, отпущен.

Водитель автомашины трезвый. Мотоциклист отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от проверки на опьянение. Протокол направят в суд.

На водителя «Рено» составили протокол по части 2 статьи 12.13 за непредоставление преимущества. Оштрафован на 1000 рублей.