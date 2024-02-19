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Разворот через сплошную разметку стал причиной ДТП на трассе в Пскове

Стали известны подробности ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков, произошедшего в воскресенье вечером. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 18 февраля в 19.20 на 282 километре автодороги, рядом с пунктом весового контроля.

Мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной Lada Priora, нарушил требования дорожной разметки 1.1 и совершил столкновение с Toyota Camry под управлением мужчины 1991 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

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Водитель Lada Priora совершил разворот в зоне действие разметки 1.1. Привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ, штраф - 1000 рублей.