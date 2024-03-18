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Водитель BMW X5 погиб в аварии на трассе Р-23 в Ленобласти

Человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи деревни Старое Поддубье в Гатчинском районе Ленинградской области в среду, 20 марта. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на трассе Р-23 около 9.00.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Произошло ДТП с участием фуры Volvo и легкового автомобиля BMW X5, авария собрала крупную пробку. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался, 45-летний водитель большегруза госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет «Фонтанка».

На месте работали сотрудники экстренных служб. По факту дорожной аварии проводится проверка.