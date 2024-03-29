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Нетрезвый водитель автомобиля Dodge съехал в кювет в Пушкиногорском районе

Нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за пьяное управление автомобилем, съехал в кювет в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 28 марта около 17:00 на дороге Новгородка - Локня в Пушкиногорском районе водитель автомашины Dodge не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате этот мужчина 1957 года рождения получил телесные повреждения. И, как выяснилось, у него имелись признаки алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.