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Водитель погиб в ДТП на трассе под Островом

Водитель погиб после столкновения с грузовиком на федеральной трассе в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение произошло 28 марта в 19.30 на 339-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель на территории Островского района.

Водитель Opel Corsa, пскович 1971 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с встречной автомашиной DAF под управлением гражданина Республики Беларусь 1992 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался в Островской межрайонной больницы в результате полученных травм. Автомобили изъяты. По факту ДТП проводится проверка.