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В Пскове водитель внедорожника устроил тройное ДТП и отказался от проверки на алкоголь. ФОТО

В Пскове водитель внедорожника устроил тройное ДТП и отказался от проверки на алкоголь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение трех автомашин произошло 12 мая в 16.15 на улице Чудской напротив дома №116 по улице Поземского .

Водитель Toyota Land Cruiser Prado, мужчина 1974 года рождения наехал на бордюрный камень, затем на Lada Granta под управлением мужчина 1995 года рождения, тот в результате по инерции врезался в стоящий Peugeot 308 с прицепом, за рулем мужчина 1986 года рождения.

Peugeot 308 остановился перед светофором на перекрестке с улицей Поземского.

Пострадавших нет, оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

Водитель Toyota отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. Пояснений сотрудникам полиции также не дал, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

Возбуждено административное производство по статье 12.26 ч. 1 КоАП РФ (невыполнения требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Водителю внедорожника грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.