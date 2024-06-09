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Три человека пострадали в ДТП по вине пьяного тракториста в Великолукском районе

Трое человек пострадали из-за опрокидывания трактора на дороге Купу - Пашниково - Тетеркино в Великолукском районе 9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукской Госавтоинспекции.

Фото: великолукская Госавтоинспекция

Установлено, что мужчина 1991 года рождения управлял трактором T-25 с прицепом и выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. В результате мужчина не справился с управлением и трактор опрокинулся на правый бок.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, помощь ему оказали на месте. Мужчина 1976 года рождения, находившийся в прицепе, получил ушибленную рану локтевого сустава. Женщина 1979 года рождения, которая также была в прицепе, с многочисленными переломами костей таза, закрытыми переломами ребер и сотрясение мозга доставлена в больницу.

У водителя зафиксировали алкогольное опьянение.