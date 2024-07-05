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Водитель ВАЗ сбил пешехода в Пскове

Водитель ВАЗ сбил пешехода в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 4 июля в 19.00 на улице Поземского у дома 121.

Мужчина 1952 года рождения на автомашине ВАЗ-2104 проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину 1964 года рождения, которая перед выходом на проезжую часть не убедилась в безопасности маневра.

Пострадавшая госпитализирована в областную больницу с переломом.

Водитель трезвый.