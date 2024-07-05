АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗа пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе

Водитель ВАЗа пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе 14 июля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 5:25 на 9-м километре автодороги Псков - Гдов - Сланцы.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 2003 года рождения, двигаясь по прямому участку, дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание.

В результате ДТП водитель пострадал, его доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.