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Велосипедист из службы доставки столкнулся с автомобилем в Пскове

В Пскове велосипедист столкнулся с автомобилем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 15 июля в 9.45 на улице 23 июля у дома №9.

Велосипедист 1997 года рождения пересекал нерегулируемый пешеходный переход, не спешившись. Произошло столкновение с автомобилем Haval Jolion 2 под управлением мужчины 1987 года рождения.

Пострадавших нет. Транспортные средства получили с технические повреждения.

Добавим, велосипедист был с рюкзаком одной из служб доставки еды.