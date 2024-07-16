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В Пскове сбит пешеход на переходе возле ЦУМа

В Пскове водитель автомобиля наехала на женщину возле ЦУМа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 22 июля около 13.45 у дома 13 на улице Советской.

По предварительной информации, водитель автомашины Skoda, женщина 1982 года рождения, при движении на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода, женщину 1992 года рождения.

Пешеход пострадала, не госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.