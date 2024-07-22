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Гражданка Германии за рулем Opel съехала в кювет в Куньинском районе

Автомобиль Opel Vivaro оказался в кювете и перевернулся в Куньинском районе 1 августа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», дорожно-транспортное происшествие произошло в 4.50 на 440-м км автодороги М-9 «Балтия».

Фотографии: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Водитель, женщина 1991 года рождения, гражданка Германии, управляя Opel Vivaro, выбрала небезопасный режим скорости, не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В качестве пассажиров в салоне были муж и сын. Так как все были пристёгнуты ремнями безопасности, никто телесных повреждений не получил.

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» призывают водителей не управлять транспортными средствами в утомлëнном состоянии, выбирать безопасный режим скорости, пристёгиваться ремнями безопасности и не нарушать правила перевозки пассажиров.