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Двое подростков получили травмы в результате ДТП с мопедом в Великолукском районе

Двое подростков получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Великолукском районе 5 августа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», авария случилась около 18.10 на улице Ильинской в деревне Переслегино.

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Несовершеннолетний 2009 года рождения, управляя мопедом «Шторм», не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате подросток и его несовершеннолетний пассажир 2010 года рождения с травмами были доставлены в приёмный покой.

«В очередной раз обращаемся к родителям и просим их быть благоразумными, не покупать несовершеннолетним транспортные средства. Напоминаем, что ответственность за несовершеннолетних несут их родители», - добавили сотрудники районной Госавтоинспекции.