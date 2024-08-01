АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель Chevrolet Aveo получила ушиб руки в ДТП возле гипермаркета

В Пскове водитель Chevrolet Aveo получила ушиб руки в тройном столкновении возле гипермаркета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение трех автомашин произошло 6 августа около 17.35 у дома №45 по улице Коммунальной, напротив выезда с территории гипермаркета «Империал».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Водитель Ford EcoSport, пскович 1954 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с Chevrolet Aveo под управлением женщины 1988 года рождения, которая совершила в дальнейшем столкновение с Honda Accord под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате ДТП водитель Chevrolet Aveo получила ушиб руки. Не госпитализирована. Все водители трезвы.

По факту происшествия проводится проверка.