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Фура и «Урал» столкнулись на трассе «Псков», в больнице шофер и пассажирка

Мужчина и женщина госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на федеральной трассе Р-23 в Лужском районе Ленинградской области 23 августа. Из кабины большегруза их деблокировали пожарные, сообщает «Леноблпожспас».

Около 4.00 на 92-м километре трассы Р-23 «Псков» столкнулись MAN и «Урал», следовавшие в попутном направлении. В ДТП пострадали водитель фуры и его пассажирка. Их деблокировала дежурная смена 137-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Мужчина и женщина доставлены в больницу, пишет 47news.ru.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что авария произошла у деревни Беково. Последствия ликвидировали четыре человека, задействовав одну единицу техники.