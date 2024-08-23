АвтоМир / Происшествия / ДТП

8-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Великих Луках

8-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Великих Луках 26 августа, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе МВД России по городу Великие Луки

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:00 у дома №3 на улице Рабочей. Водитель Kia Sportage, женщина 1976 года рождения, при выезде со двора не уступила дорогу велосипедисту — мальчику 2016 года рождения. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась велосипедисту. Водитель трезв.

«Медицинская помощь оказана, ребенка отпустили домой. Сегодня за ним наблюдают родители. Но в любом случае все будет решаться через суд», - прокомментировали ситуацию в МВД.