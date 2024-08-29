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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель устроил тройное ДТП на федеральной трассе под Псковом

30.08.2024 12:41|ПсковКомментариев: 0

Пьяный водитель устроил тройное дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, столкновение произошло 29 августа в 20.00 на 9-м километре дороги Псков - Старый Изборск в деревне Неелово.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Водитель Ford Fusion, мужчина 1959 года рождения, совершил наезд на стоящий грузовик Volvo, после чего легковую автомашину отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулся с Ford Mondeo под управлением мужчины 1989 рождения.

Никто не пострадал.

Водитель Ford Fusion привлечен к административной ответственности за несоблюдение дистанции по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Второй протокол составлен по статье 12.8 кодекса, установлено состояние алкогольного опьянения - 0,9 мг/л.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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