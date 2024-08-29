Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове

Автомобили Ford и Nissan столкнулись на перекрестке улиц Юбилейная и Народная в Пскове

Проезд через Чистый ручей в Великих Луках закроют с 2 сентября

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове

В Пыталово водитель ВАЗа выплатит 200 000 подростку, на которого упала сбитая опора ЛЭП

Движение на перекрестке улиц Карла Маркса и Кузнецкой в Пскове ограничат до 4 сентября

Женщину сбил автомобиль Renault в Великих Луках