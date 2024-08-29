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Три человека пострадали при столкновении двух машин на Октябрьской площади Пскова

Три человека пострадали при столкновении двух автомашин на Октябрьской площади Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 сентября в 8.10 на Октябрьском проспекте у дома №8.

Женщина 1982 года рождения на Chevrolet Cobalt при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступила двигающейся по главной дороге автомашине Kia Rio под управлением женщины 1984 года рождения.

Видео с камер pskovline

Пострадали оба водителя, а также пассажирка Chevrolet, девочка 2011 года рождения. Все трое не госпитализированы.