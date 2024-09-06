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Четыре женщины пострадали в результате тройного ДТП в Великолукском районе

Четыре женщины пострадали в результате тройного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Великолукском районе 7 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский», авария случилась в 12.05 на 679-м км дороги Устюжно - Великие Луки - Невель.

Фотографии: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

По предварительной информации, водитель Chevrolet Cruze, великолучанин 1962 года рождения, выбрал небезопасную скорость и въехал в стоящий автомобиль Geely под управлением великолучанки 1993 года рождения. После Geely отбросило на грузовик Man с полуприцепом «Великолукского мясокомбината», за рулем которого был житель Невеля 1965 года рождения.

В результате ДТП пострадали четыре женщины. Водитель Geely госпитализирована с ушибом колена в больницу в Великие Луки.

Пассажирка Chevrolet, женщина 1949 года рождения, от госпитализации отказалась. Вторая пассажирка Chevrolet - женщина 1947 года рождения - получила ушиб мягких тканей лица, закрытый перелом плечевой кости, от госпитализации отказалась. Третья пассажирка Chevrolet, женщина 1949 года рождения, получила ушиб грудной клетки. Также отказалась от госпитализации.