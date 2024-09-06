АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП в Красногородском округе

Дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом Irbis произошло 8 сентября в 10:40 на улице Велейской у дома №6 в Красногородске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель мотоцикла Irbis без государственных регистрационных знаков, мужчина 1973 года рождения, житель деревни Мыза Красногородского района, при движении не справился с управлением, съехал на правую обочину и совершил наезд на камень.

В результате ДТП пострадали сам водитель и его пассажирка, женщина 1975 года рождения. Оба были госпитализированы в нейрохирургическое отделение Псковской областной клинической больницы.

По данному факту проводится проверка. С места происшествия изъят мотоцикл Irbis.

Водитель и пассажирка имели признаки алкогольного опьянения.