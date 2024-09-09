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«Ночной лихач» оставил без света десятки домов в деревне Черняковицы Псковского района

«Ночной лихач» врезался в бетонный столб в деревне Черняковицы Псковского района и сломал опору линии электропередачи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Видео: мастер Псковского филиала Александр Гржибовский / «Россети Северо-Запад»

«Такой удар ломает опору ЛЭП за секунду! Но это не ураган, а нерадивый водитель. "Ночной лихач" врезался в бетонный столб в деревне Черняковицы Псковской области», - рассказали специалисты.

Полиция обнаружила на месте дорожно-транспортного происшествия разбитый автомобиль. В результате десятки домов остались без света.

Сотрудники «Россетей» убрали обломки опоры и поставили новую.

Сообщить о замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.