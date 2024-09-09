АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Странное ДТП» произошло на перекрестке Труда-Энтузиастов

В Пскове на пересечении улиц Труда и проспекта Энтузиастов столкнулись два легковых автомобиля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Участниками аварии стали водители Hyundai Solaris и Daewoo Nexia.

Очевидцы происшествия, в которое попали два изделия южнокорейского автопрома, называют его «странным ДТП».

«"Нексия" будто по встречке ехала. Но там проезжая часть разделена, и встречного потока быть не может, - недоумевает автомобилист Александр, оказавшийся на месте событий. - Либо, наоборот, "Солярис» хотел проехать прямо с крайней полосы и протаранил "Нексию", которая поворачивала по правилам».

Водители, попавшие в дорожное происшествие, дожидаются на месте вердикта сотрудников ГИБДД.