Водитель Subaru сбил ограждение и съехал в кювет на дороге Псков – Родина. ФОТО

Водитель автомобиля Subaru Forester съехал в кювет на автодороге Псков – Родина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 октября в 20.40 на 2-м километре дороги.
Мужчина 1961 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель не пострадал. Отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ, будет направлен в суд для принятия решения.
Добавим, судя по фото, Subaru повредил несколько барьерных ограждений, установленных на обочине, где идет строительство кольцевого водовода.