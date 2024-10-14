АвтоМир / Происшествия / ДТП

Виновник смертельного ДТП в деревне Алоль Пустошкинского района не пострадал

Опубликовано видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в деревне Алоль Пустошкинского района 14 октября. Видео Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По уточненной информации, виновник ДТП не пострадал, находится на месте аварии. Водитель был трезв.

Напомним, предварительно, водитель автомобиля Kia K5, мужчина 1983 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, в котором находились четыре человека, среди которых двое малолетних детей.

Смотрите также Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

В результате ДТП погибли водитель Chevrolet и двухлетняя девочка. Женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение. Также был госпитализирован пятилетний ребенок, информация о его состоянии уточняется.