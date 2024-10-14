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АвтоМир / Происшествия / ДТП

По факту ДТП в деревне Алоль возбудили уголовное дело

14.10.2024 19:41|ПсковКомментариев: 0

Следственный отдел межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Себежский» возбуждил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту дорожно-транспортного происшествия в деревне Алоль Пустошкинского района.

Фото: УМВД России по Псковской области

Часть 5 статьи 264 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку, двум и более лицам. Наказание за такие преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, что двое детей в возрасте 2 и 5 лет погибли в результате лобового столкновения в Пустошкинском районе 14 октября

В дальнейшем, из более уточненной информации выяснилось, что один и детей, 5-летний мальчик выжил.

Сейчас он и его мать находятся в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы: мама в тяжёлом состоянии, а ребёнок в удовлетворительном.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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