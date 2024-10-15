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Водителя КАМАЗа оштрафовали за ДТП с автобусом на кольце улицы Инженерной

Водителя КАМАЗа оштрафовали за ДТП с автобусом МАЗ на кольце улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение грузовика с пассажирским автобусом МАЗ произошло 14 октября в 15.01 у дома №8 по улице Индустриальной.

Мужчина 1970 года рождения перед поворотом направо заблаговременно не занял крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с автобусом МАЗ.

В отношении водителя КАМАЗа вынесено постановление об административном нарушении, назначен штраф 500 рублей по статье 12.14 часть 1.1 КоАП РФ – 500 рублей.