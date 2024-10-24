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8-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Псков»

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с двумя иномарками на трассе «Псков» в Лужском районе Ленинградской области. Врачи помогают несовершеннолетнему пассажиру с переломами, сообщили в дорожной полиции.

По предварительным данным, около 16.30 24 октября на 157-м километре трассы Р-23 «Псков» 46-летний житель города Коммунар на Mercedes не пропустил Volkswagen Passat, двигавшийся во встречном направлении.

После дорожно-транспортного происшествия в больницу увезли восьмилетнего пассажира Volkswagen. У мальчика диагностированы переломы плеча. Состояние пациента оценивается как среднее, пишет 47news.

По данным дорожной полиции, водителя Mercedes с начала года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекали. У водителя Volkswagen семь штрафов, в том числе за превышение скорости.

Проверку по факту аварии проводят инспекторы Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего уточняются.