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Пострадавший появился в ДТП с водителем без прав на улице Инженерной

Пострадавший появился в ДТП с водителем без прав на улице Инженерной. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 25 октября в медицинское учреждение в связи с жалобами на состояние здоровья обратились родители 8-летнего ребенка, который находился в качестве пассажира в перевернувшейся автомашине.

Зафиксирован ушиб мягких тканей головы. Информация о диагнозе уточняется.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, ребенок висел в кресле. Использование детского удерживающего устройства уберегло от более серьёзных травм.

Как сообщалось ранее, столкновение произошло 24 октября в 8.05 на улице Инженерной у дома №78. По предварительной информации, водитель Renault Laguna, мужчина 1990 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Chevrolet Lacetti под управлением мужчины 1992 года рождения. В результате Chevrolet совершил опрокидывание. Водитель Renault при дальнейшем движении через зеленую зону, совершил наезд на припаркованный автомобиль Audi 100.

Водитель Renault Laguna не имеет водительского удостоверения.