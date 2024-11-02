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Два человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове на улице Алехина. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Алексея Алехина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 4 ноября в 23.42 у дома №2.

Неустановленный водитель Ford Mondeo нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, совершил столкновение с Lada Kalina под управлением мужчины 1967 года рождения.

Водитель Ford с места ДТП скрылся.

Пострадали два человека. Водитель Lada госпитализирован в городскую больницу (трезвый). Пассажирка автомашины 1966 года рождения доставлена в областную.