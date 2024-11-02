АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Renault пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове

Водитель автомобиля Renault пострадал при столкновении с машиной Škoda на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове 7 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло у дома №14 по улице Коммунальной в 9.25.

По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения за рулем Škoda, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Renault под управлением мужчины 1986 года рождения, который поворачивал налево.

Водитель Skoda был трезвый, по водителю Renault пока информации нет - водитель госпитализирован.