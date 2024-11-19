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В Пскове водитель Renault сбил девушку на переходе

В Пскове водитель Renault сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошел 20 ноября в 18.35 на улице Кузбасской Дивизии у дома №19.

Водитель 1991 года рождения, управляя Renault Logan, совершил наезд на пешехода – девушку 2003 года рождения, та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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У пострадавшей выявлена очаговая травма головного мозга (предварительный диагноз, уточняется). Госпитализирована.

Водитель автомашины двигался в сторону улицы Юбилейной. В объяснении сообщил, что не заметил девушку, она была одета в темную куртку.