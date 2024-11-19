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Водитель сбил девочку на «зебре» в Пскове и скрылся, ребенок в тяжелом состоянии

В Госавтоинспекции не подтвердили информацию о травмировании пассажирки в столкновении на Кузбасской дивизии. ФОТО

Два автомобиля столкнулись на кольцевом перекрестке на площади Победы в Пскове

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Конной и Петровской в Пскове

В Пскове водитель Renault сбил девушку на переходе

Два автомобиля столкнулись на съезде с Ольгинского моста в Пскове