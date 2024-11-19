Осенью в Псковской области реже сбивают диких животных — УМВД

В сентябре-ноябре текущего года в Псковской области зафиксировали 43 наезда на диких животных, за июнь-август таких ДТП было 64. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Осенью 2023 года в регионе была зарегистрирована 51 авария с участием диких зверей, летом — 69. В ведомстве заметили, что ухудшение погодных условий не является основным фактом подобных столкновений, их главная причина — гон лосей.
В Госавтоинспекции региона регулярно напоминают водителям об опасности встреч с дикими животными, которые могут привести к ДТП с тяжкими последствиями. Чаще всего они происходят на загородных трассах, проходящим через лесной массив. Водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в зоне действия знака «Дикие животные», который устанавливается в местах, где наиболее вероятно появление лосей, косуль, кабанов.
Чтобы избежать наезда на животное или минимизировать последствия такого происшествия, необходимо соблюдать следующие простые правила:
Если столкновения не удалось избежать, и сбитый зверь остался лежать на дороге, необходимо сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. Загружать погибшее животное в машину нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство.