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Осенью в Псковской области реже сбивают диких животных — УМВД

В сентябре-ноябре текущего года в Псковской области зафиксировали 43 наезда на диких животных, за июнь-август таких ДТП было 64. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Осенью 2023 года в регионе была зарегистрирована 51 авария с участием диких зверей, летом — 69. В ведомстве заметили, что ухудшение погодных условий не является основным фактом подобных столкновений, их главная причина — гон лосей.

В Госавтоинспекции региона регулярно напоминают водителям об опасности встреч с дикими животными, которые могут привести к ДТП с тяжкими последствиями. Чаще всего они происходят на загородных трассах, проходящим через лесной массив. Водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в зоне действия знака «Дикие животные», который устанавливается в местах, где наиболее вероятно появление лосей, косуль, кабанов.

Чтобы избежать наезда на животное или минимизировать последствия такого происшествия, необходимо соблюдать следующие простые правила:

дикие животные наиболее активны на рассвете и закате. Они часто движутся в сумерках и в темноте, следует быть особенно внимательными и не превышать безопасную скорость;

если впереди дорогу пересекает животное, обязательно нужно снизить скорость и убедиться, что путь свободен. Нужно помнить, что и домашние, и дикие животные часто мигрируют небольшими группами;

нельзя использовать звуковой сигнал при виде лесного обитателя на обочине. Проезжайте мимо, лучше снизить скорость и быть готовым к тому, что «незнакомец» может повести себя неадекватным образом или даже агрессивно;

не стоит торопиться: если ехать слишком быстро, то не будет времени, чтобы должным образом отреагировать на появившихся на дороге животных.

Если столкновения не удалось избежать, и сбитый зверь остался лежать на дороге, необходимо сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. Загружать погибшее животное в машину нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство.