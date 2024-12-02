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Пострадавший в столкновении с Lexus в Пскове подросток доставлен в больницу с подозрением на перелом

Пострадавший в столкновении с Lexus на Текстильной подросток доставлен в больницу с подозрением на перелом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкнувшийся с автомашиной подросток был госпитализирован в детскую областную больницу.

По предварительной информации, на момент оформления происшествия у пострадавшего были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого коленного сустава, ушиб правой кисти. Диагноз уточняется.

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Возбуждено дело по статье 12.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях в связи с признаками нарушения Правил дорожного движения иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. По факту происшествия продолжается проверка, в ходе которой будет установлен виновник данного происшествия.

Как сообщалось ранее, 29 ноября около 20.15 на улице Текстильной у дома 11 водитель электросамоката, мальчик 2008 года рождения при пересечении проезжей части не уступил дорогу движущемуся автомобилю Lexus под управлением мужчины 1993 года рождения, совершил столкновение. Водитель автомашины был трезвым.