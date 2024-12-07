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Водителю, сбившему пешехода в Пскове, назначено химико-токсикологическое исследование

Водителю, сбившему пешехода на перекрестке улицы Поземского и Труда, назначено химико-токсикологическое исследование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Мужчина оштрафован на 2500 рублей по статье 12.18 КоАП РФ за непропуск пешехода на переходе.

Напомним, наезд произошел 9 декабря в 8.40 у дома №9 по улице Волкова. Водитель Skoda, мужчина 1949 года рождения, совершил наезд на пешехода – девушку 2004 года рождения.

Предварительный диагноз – сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб волосистой части головы.