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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажир погиб при столкновении Ford Focus с грузовиком в Великолукском районе

14.12.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

На 465 километре автодороги М-9 «Балтия» 14 декабря в Великолукском районе Псковской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением при завершении манёвра обгона и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

На встречной полосе в этот момент двигался грузовик Volvo FH с полуприцепом. Произошло столкновение.

В результате ДТП пассажир автомобиля Ford Focus скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Ещё три человека, включая водителя грузовика и двух пассажиров, получили телесные повреждения. Они были доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.

Водители обоих транспортных средств были трезвы. Водитель грузовика и два пассажира автомобиля Ford Focus получили амбулаторное лечение, пассажирка Юлия Быстрова была госпитализирована в реанимационное отделение с переломами костей таза и левой голени, а также ушибом лёгких.

Сотрудники отделения госавтоинспекции МОИ МВД России Великолуцкий обращаются к водителям быть внимательными, заранее выбирать безопасный режим скорости, учитывать дорожные и метеорологические условия, следить за техническим состоянием своего автомобиля. Как отметили в инспекции, на автомобиле Ford были установлены зимние шины на передней оси и летние — на задней.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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