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Лесовоз, грузовик и две легковые машины столкнулись на трассе Р-23 «Псков»

Лесовоз, грузовик и две легковые машины столкнулись на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Предварительно, один человек пострадал, его деблокировали.

Как сообщает Главное управление МЧС по Ленобласти, 17 декабря около 18:00 поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 121-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков» в Толмачевском городском поселении. На место выезжала дежурная смена 137-й пожарной части. Они деблокировали одного из участников аварии.

По предварительным данным дорожной полиции, произошло попутное столкновение лесовоза, двух легковых автомобилей и грузовика. Травмы получил один человек, пишет 47news.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке дороги сейчас организовано реверсивное движение. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает затор около полутора километров в каждом направлении.