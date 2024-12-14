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Два водителя в Пскове оштрафованы за ДТП с непредставлением преимущества на перекрестках

Стали известны подробности двух ДТП в Пскове 18 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, в обоих случаях люди не пострадали, а водители привлечены к ответственности за непредоставление преимущества.

В 14.02 произошло столкновение у дома №3 по Великорецкой.

Мужчина 1997 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ 32213, при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной стороне улице - Яна Райниса - не уступил дорогу Nissan Qashqai под управлением водителя 1962 года рождения, который двигался по главной дороге - улице Юбилейной.

Автомашины получили технические повреждения.

Водитель ГАЗ привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.

В тот же день в 14.45 два автомобиля столкнулись у дома 22 по Октябрьскому проспекту, на регулируемом перекрестке. Мужчина 1970 управляя автомашиной Skoda Rapid не уступил дорогe автомашине Lada Largus под управлением мужчины 1983 года рождения.

«Шкода» двигалась с улицы Некрасова налево на Октябрьский проспект в сторону улицы Гоголя на разрешающий сигнал светофора. «Лада» ехала по улице Некрасова в прямом направлении со стороны улицы Советской. Водитель Skoda привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.