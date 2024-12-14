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Мужчина погиб в результате ДТП в Невельском районе

Мужчина 1974 года рождения погиб 20 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия на 727 километре автодороги «Устюжна-Великие Луки-Невель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 21 декабря в 19:20 на 727 километре дороги «Устюжна-Великие Луки-Невель» Невельского района, водитель автомобиля «Нива» мужчина 1979 года рождения управляя транспортным средством при повороте налево совершил столкновение с автобусом KIA под управлением мужчины 1968 года рождения. Далее «Нива» после столкновения с автобусом «KIA» врезалась в грузовой автомобиль «MAN» под управлением мужчины 1970 года рождения. Водитель фуры не пострадал.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Нива» мужчина 1974 года рождения погиб на месте, пассажиры автобуса «KIA» женщины 1973 и 1976 годов рождения пострадали, от госпитализации отказались.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.