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Легковой автомобиль почти смог протиснуться в одну полосу с грузовиком на Рижском проспекте. ВИДЕО

Перестроение с соприкосновением произошло в Пскове утром на Рижском проспекте. Момент мелкого дорожно-транспортного происшествия зафиксировала уличная камера Pskovline 25 декабря в 8.45 у дома №92.

Легковой автомобиль, двигаясь по Рижскому проспекту в сторону улицы Рокоссовского, неаккуратно перестроился из левой полосы и не уступил дорогу двигавшемуся в правой полосе в грузовому автомобилю. В результате они проехали вдвоем в одной – правой полосе.

По словам очевидца, произошло касательное столкновение, от грузовика отлетели мелкие пластиковые детали.

Участники ДТП остановились после перекрестка с улицей Рокоссовского, но уже через две минуты разъехались.