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Четыре машины повреждены на Рижском проспекте в Пскове из-за попытки объехать поток

Четыре автомашины повреждены на Рижском проспекте в Пскове из-за попытки объехать поток по уширению дороги возле автобусной остановки. Как сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец, столкновение произошло 28 декабря около 12.00 у дома №71 по Рижскому проспекту.

Фото: Телеграм-канал Псков за рулем

Водитель Hyundai 35 ix при движении по уширению дороги со стороны улицы Рокоссовского в сторону улицы Печорской врезался в Mazda и Chevrolet Cruze. Автомобили получили технические повреждения. Особенно сильно досталось универсалу Mazda. Еще одному транспортному средству повредило зеркало.

Водитель Hyundai получил травмы лица в ДТП. По словам очевидца, мужчина не стал выходить из своей автомашины. Предположительно, он пытался объехать поток по уширению автобусной остановки.

На место происшествия выезжали все оперативные службы.