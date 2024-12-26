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Момент массового ДТП на Рижском проспекте в Пскове попал на видео

Появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Рижском проспекте в Пскове 28 декабря.

Видео: камеры Pskovline

Ранее сообщалось, что четыре автомашины повреждены на Рижском проспекте в Пскове из-за попытки объехать поток по уширению дороги возле автобусной остановки.

Водитель Hyundai 35 ix при движении по уширению дороги со стороны улицы Рокоссовского в сторону улицы Печорской врезался в Mazda и Chevrolet Cruze. Автомобили получили технические повреждения.

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Водитель Hyundai получил травмы лица в ДТП. Предположительно, он пытался объехать поток по уширению автобусной остановки.