ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Некрасова в Пскове

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Ремонтные работы на улице Максима Горького в Пскове хотят завершить зимой

Движение транспорта закроют на участке улицы Байкова в Пскове до конца января

Ограничение движения на участке Казарменного переулка в Пскове продлили до 31 января