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Две женщины пострадали при столкновении двух Chevrolet на Крестовском шоссе в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении двух Chevrolet на Крестовском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля 14.15 у дома №74А.

Мужчина 1959 года рождения, управляя Chevrolet Lacetti, при развороте на регулируемом перекрестке на зелёный сигнал светофора совершил столкновение с движущейся со встречном направлении автомашиной Chevrolet Cruze под управлением женщины 1989 года рождения.

Пострадала водитель Cruze. По предварительной информации, выявлены ушиб мягких тканей затылка и первого пальца кисти. Отпущена из областной больницы.

В Lacetti пострадала пассажирка 1957 года рождения. Выявлены ушибы грудной клетки, лобной области. Не госпитализирована.

Оба водителя трезвые.