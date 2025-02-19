АвтоМир / Происшествия / ДТП

Найденный мертвым в Локнянском районе мужчина вышел из автомобиля на ходу

Найденный мертвым в Локнянском районе мужчина вышел из автомобиля во время движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 марта около 16:00 на 4 километре автомобильной дороги Подберезье - Барсуки Локнянского района.

Смотрите также Труп мужчины обнаружили на обочине в Локнянском районе

Водитель автомобиля Renault Logan, женщина 1977 года рождения, нарушила правила перевозки пассажиров, а именно мужчины 1996 года рождения, который не был пристегнут ремнем безопасности и вышел из транспортного средства во время движения. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и экстренных служб.